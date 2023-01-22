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22 января, 15:05

Женщина погибла в результате обстрела Каховки со стороны ВСУ

<p>Последствия вчерашнего обстрела Каховки. Фото © <a href="https://t.me/VGA_Kakhovka/4460?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Telegram</a> / Администрация Каховского муниципального округа</p>

Последствия вчерашнего обстрела Каховки. Фото © Telegram / Администрация Каховского муниципального округа

В результате вчерашнего обстрела ВСУ Каховки в Херсонской области погибла женщина, ещё одна была госпитализирована с ранениями. Как сообщили в Администрации Каховского муниципального округа, повреждения получили также жилые дома.

"Вчера, 21 января, в течение дня Каховка несколько раз подверглась обстрелам со стороны украинских боевиков. В результате обстрела района музыкальной школы погибла женщина. Ещё одна женщина получила ранения и была госпитализирована с взрывной травмой", говорится в сообщении.

При обстреле ВСУ Стаханова разрушен профилакторий машиностроительного завода

При обстреле ВСУ Стаханова разрушен профилакторий машиностроительного завода

Ранее из-за обстрела ВСУ без света остались восемь сёл под Новой Каховкой: Обрывка, Райское, Тополевка, Плодовое, Днепряны, Новые Лагери, Песчаное и Масловка. Восстановить электроснабжение на данный момент удалось только в четырёх из них.

Матвей Константинов

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