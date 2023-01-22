Женщина погибла в результате обстрела Каховки со стороны ВСУ
Последствия вчерашнего обстрела Каховки. Фото © Telegram / Администрация Каховского муниципального округа
В результате вчерашнего обстрела ВСУ Каховки в Херсонской области погибла женщина, ещё одна была госпитализирована с ранениями. Как сообщили в Администрации Каховского муниципального округа, повреждения получили также жилые дома.
"Вчера, 21 января, в течение дня Каховка несколько раз подверглась обстрелам со стороны украинских боевиков. В результате обстрела района музыкальной школы погибла женщина. Ещё одна женщина получила ранения и была госпитализирована с взрывной травмой", — говорится в сообщении.
Ранее из-за обстрела ВСУ без света остались восемь сёл под Новой Каховкой: Обрывка, Райское, Тополевка, Плодовое, Днепряны, Новые Лагери, Песчаное и Масловка. Восстановить электроснабжение на данный момент удалось только в четырёх из них.