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Опубликовано 22 января 2023, 15:05
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Женщина погибла в результате обстрела Каховки со стороны ВСУ

Последствия вчерашнего обстрела Каховки. Фото © Telegram / Администрация Каховского муниципального округа

Последствия вчерашнего обстрела Каховки. Фото © Telegram / Администрация Каховского муниципального округа

В результате вчерашнего обстрела ВСУ Каховки в Херсонской области погибла женщина, ещё одна была госпитализирована с ранениями. Как сообщили в Администрации Каховского муниципального округа, повреждения получили также жилые дома.

"Вчера, 21 января, в течение дня Каховка несколько раз подверглась обстрелам со стороны украинских боевиков. В результате обстрела района музыкальной школы погибла женщина. Ещё одна женщина получила ранения и была госпитализирована с взрывной травмой", говорится в сообщении.

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Ранее из-за обстрела ВСУ без света остались восемь сёл под Новой Каховкой: Обрывка, Райское, Тополевка, Плодовое, Днепряны, Новые Лагери, Песчаное и Масловка. Восстановить электроснабжение на данный момент удалось только в четырёх из них.

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Матвей Константинов
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