Под Новой Каховкой восемь сёл остались без света после обстрела ВСУ

В результате обстрела ВСУ гражданской инфраструктуры без света остались восемь населённых пунктов в Херсонской области: Обрывка, Райское, Тополевка, Плодовое, Днепряны, Новые Лагери, Песчаное, Масловка. Как рассказала администрация города, в ходе атак была повреждена линия электропередачи в районе села Обрывка.

"На данный момент силами работников ГУП "Херсоноблэнерго" восстановлено электроснабжение в населённых пунктах: Райское, Днепряны, Тополевка и Плодовое. Аварийная служба работает над подключением сёл Новые Лагери, Песчаное, Масловка и Обрывка", — уточнили в мэрии.