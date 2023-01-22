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Опубликовано 22 января 2023, 12:27

Под Новой Каховкой восемь сёл остались без света после обстрела ВСУ

В результате обстрела ВСУ гражданской инфраструктуры без света остались восемь населённых пунктов в Херсонской области: Обрывка, Райское, Тополевка, Плодовое, Днепряны, Новые Лагери, Песчаное, Масловка. Как рассказала администрация города, в ходе атак была повреждена линия электропередачи в районе села Обрывка.

"На данный момент силами работников ГУП "Херсоноблэнерго" восстановлено электроснабжение в населённых пунктах: Райское, Днепряны, Тополевка и Плодовое. Аварийная служба работает над подключением сёл Новые Лагери, Песчаное, Масловка и Обрывка", — уточнили в мэрии.

При обстреле ВСУ Стаханова разрушен профилакторий машиностроительного завода
При обстреле ВСУ Стаханова разрушен профилакторий машиностроительного завода

Лайф ранее писал, что ВСУ 16 января выпустили по Калининскому району Донецка три ракеты из РСЗО. Были повреждены здание торгового центра, станция техобслуживания и маршрутное такси № 46. Мэр Донецка Алексей Кулемзин уточнил, что снаряды попали в здание супермаркета "Авоська", аптеку на остановке напротив мясокомбината и жилой дом. В результате трагедии погибли две женщины, их тела извлекли из-под завалов ТЦ.

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ТАСС / Андрей Рубцов

Оксана Попова
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