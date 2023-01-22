Под Новой Каховкой восемь сёл остались без света после обстрела ВСУ
В результате обстрела ВСУ гражданской инфраструктуры без света остались восемь населённых пунктов в Херсонской области: Обрывка, Райское, Тополевка, Плодовое, Днепряны, Новые Лагери, Песчаное, Масловка. Как рассказала администрация города, в ходе атак была повреждена линия электропередачи в районе села Обрывка.
"На данный момент силами работников ГУП "Херсоноблэнерго" восстановлено электроснабжение в населённых пунктах: Райское, Днепряны, Тополевка и Плодовое. Аварийная служба работает над подключением сёл Новые Лагери, Песчаное, Масловка и Обрывка", — уточнили в мэрии.
Лайф ранее писал, что ВСУ 16 января выпустили по Калининскому району Донецка три ракеты из РСЗО. Были повреждены здание торгового центра, станция техобслуживания и маршрутное такси № 46. Мэр Донецка Алексей Кулемзин уточнил, что снаряды попали в здание супермаркета "Авоська", аптеку на остановке напротив мясокомбината и жилой дом. В результате трагедии погибли две женщины, их тела извлекли из-под завалов ТЦ.
ТАСС / Андрей Рубцов