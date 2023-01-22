Врач раскрыла секреты, которые помогут отрастить шевелюру мечты

Как известно, залогом здоровых и красивых волос является полноценное питание, здоровый сон и грамотный уход. На какие правила стоит обратить особое внимание, чтобы отрастить шевелюру мечты, в беседе с Лайфом рассказала врач-дерматовенеролог Клинико-диагностического центра МЕДСИ в Грохольском переулке Наталья Сурикова.

"Коснёмся ухода, очень важно подобрать шампунь в соответствии с потребностями кожи. Он должен обеспечивать эффективное очищение и в то же время не нарушать структуру волос. Людям, склонным к себорее (перхоти, шелушению), можно рекомендовать специальные профилактические шампуни и пилинги, так как они обеспечивают хорошее очищение кожи головы", — указала врач.

Если волосы отличаются сухостью, необходимо использовать специальные увлажняющие бальзамы и маски, спреи, облегчающие расчёсывание и обладающие защитным эффектом. Как объяснила доктор, волосы нуждаются в бережном уходе, поэтому нужно по возможности не использовать фен, щипцы для укладки и не делать тугие причёски.

В случае если волосы выпадают сильнее обычного, нужно разобраться в причинах. Сурикова объяснила, что факторов потери волос множество и не все связаны с дефицитом витаминов. Иногда это может говорить об анемии или гипотиреозе, поэтому не стоит оставлять без внимания тревожные сигналы и обращаться к врачу за консультацией в случае необходимости. Например, при андрогенной алопеции лечение, начатое на ранних стадиях, позволяет получить прекрасные результаты, продолжила врач.

По её словам, в ряде случаев в комплексе с основной терапией используются дополнительные методы лечения, например PRP-терапия, которая успешно применяется для лечения диффузной алопеции. Эта методика основана на введении плазмы, обогащённой тромбоцитами, в зону выпадения и оказывает стимулирующее воздействие на волосяные фолликулы.

"Основным компонентом плазмы в данном случае являются тромбоциты — они содержат факторы роста, цитокины, способствующие активации роста волос. Плазмотерапию проводят курсом пять-семь процедур один раз в три-четыре недели", — резюмировала собеседница Лайфа.