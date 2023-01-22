Армия России уничтожила логово командиров элитной бригады ВСУ из Закарпатья

Российские военные поразили пункт управления 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, в которой служат преимущественно жители Закарпатья и других регионов Западной Украины. Подразделение считается элитным.

"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил РФ нанесено поражение пункту управления 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Лежино Запорожской области", — сказал во время брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, в Минобороны РФ сообщили о ликвидации 74-х артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живой силы и военной техники в 119 районах.