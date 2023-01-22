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Регион
Опубликовано 22 января 2023, 12:09
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Армия России уничтожила логово командиров элитной бригады ВСУ из Закарпатья

ВС России поразили пункт управления 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в Запорожье

Российские военные поразили пункт управления 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ, в которой служат преимущественно жители Закарпатья и других регионов Западной Украины. Подразделение считается элитным.

"Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил РФ нанесено поражение пункту управления 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Лежино Запорожской области", — сказал во время брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Кроме того, в Минобороны РФ сообщили о ликвидации 74-х артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живой силы и военной техники в 119 районах.

Уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ около Малиновки
Уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ около Малиновки

А ранее стало известно, что Вооружённые силы Российской Федерации уничтожили более 50 украинских военных на Купянском направлении. Как уточнили в Минобороны РФ, авиация и артиллерия ЗВО нанесли огневое поражение подразделениям 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в Харьковской области и ЛНР.

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VK / Минобороны России

Николь Вербер
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