Уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ около Малиновки

Российские военные за последние сутки нанесли удар по складу артиллерийских боеприпасов ВСУ около села Малиновка в Запорожской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Малиновка в Запорожской области уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ", — сказал он.