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22 января, 11:48

Уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ около Малиновки

Войска РФ уничтожили склад артиллерийских боеприпасов ВСУ около Малиновки в Запорожье

Российские военные за последние сутки нанесли удар по складу артиллерийских боеприпасов ВСУ около села Малиновка в Запорожской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Малиновка в Запорожской области уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ", сказал он.

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Накануне сообщалось, что склад артиллерийских боеприпасов украинской армии уничтожен российскими военными в селе Ольшаны Харьковской области. Также там ликвидировано более 35 солдат ВСУ.

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VK / Минобороны России

Татьяна Миссуми

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