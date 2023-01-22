Уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ около Малиновки
Войска РФ уничтожили склад артиллерийских боеприпасов ВСУ около Малиновки в Запорожье
Российские военные за последние сутки нанесли удар по складу артиллерийских боеприпасов ВСУ около села Малиновка в Запорожской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В районе населённого пункта Малиновка в Запорожской области уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ", — сказал он.
Накануне сообщалось, что склад артиллерийских боеприпасов украинской армии уничтожен российскими военными в селе Ольшаны Харьковской области. Также там ликвидировано более 35 солдат ВСУ.