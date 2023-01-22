ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 января 2023, 11:48

Уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ около Малиновки

Войска РФ уничтожили склад артиллерийских боеприпасов ВСУ около Малиновки в Запорожье

Российские военные за последние сутки нанесли удар по складу артиллерийских боеприпасов ВСУ около села Малиновка в Запорожской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Малиновка в Запорожской области уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ", сказал он.

Войска России "ослепили" подразделения ВСУ у Малиновки, лишив радиолокационной станции
Войска России "ослепили" подразделения ВСУ у Малиновки, лишив радиолокационной станции

Накануне сообщалось, что склад артиллерийских боеприпасов украинской армии уничтожен российскими военными в селе Ольшаны Харьковской области. Также там ликвидировано более 35 солдат ВСУ.

BannerImage

VK / Минобороны России

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar