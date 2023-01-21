Склад артиллерийских боеприпасов ВСУ уничтожен в Харьковской области

Склад артиллерийских боеприпасов украинской армии уничтожен российскими военными в селе Ольшаны Харьковской области. По словам официального представителя Минобороны России генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, также там ликвидировано более 35 солдат ВСУ.

"В районе населённого пункта Ольшана Харьковской области уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ", — сказал он на брифинге.

Ранее Лайф писал, что до 30 бойцов потеряла за последние сутки украинская армия на Купянском направлении в Харьковской области. Именно там подразделения 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ столкнулись с огнём артиллерии и авиации Западного военного округа, сообщил официальный представитель МО РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.