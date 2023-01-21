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Опубликовано 21 января 2023, 12:15

Украинский штурмовик Су-24 сбит в ДНР

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о сбитом украинском самолёте Су-24 на территории Донецкой Народной Республики (ДНР).

"Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Владимировка ДНР сбит самолёт Су-24 Воздушных сил Украины", — сказал он в ходе брифинга.

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Ранее стало известно, что российские войска взломали первую линию обороны ВСУ в Запорожье. По данным местной администрации, украинские военные выстроили основную оборонительную линию на уровне городов Каменское – Орехов – Гуляйполе.

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ТАСС / EPA / SERGEY DOLZHENKO

Николь Вербер
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