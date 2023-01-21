Украинский штурмовик Су-24 сбит в ДНР

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о сбитом украинском самолёте Су-24 на территории Донецкой Народной Республики (ДНР).

"Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Владимировка ДНР сбит самолёт Су-24 Воздушных сил Украины", — сказал он в ходе брифинга.