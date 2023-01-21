Японский боец ММА надел на взвешивание майку с надписью "Русский витязь" и штаны с гербом РФ

Японский боец ММА Сатоси Исии пришёл на взвешивание перед поединком в футболке с надписью "Русский витязь" и штанах с гербом РФ. Эта одежда была подарена ему командой российского спортсмена Александра Поветкина в честь дружбы, рассказал промоутер Владимир Хрюнов в беседе с РИА "Новости".

"Подобный факт — это подтверждение того, что сохранилось общение между людьми, людьми Японии, России. Знаю, что Сатоси дружит и с Александром Поветкиным, эта футболка была передана ему от команды Саши. Политика, не политика, а люди должны дружить. Это создаст важные в наши дни мосты между государствами и континентами. Исии просто молодец, что это понимает", — пояснил он.

Японский боец Сатоси Исии. Фото © Instagram (соцсеть запрещена на территории России)

Фотография японца в пророссийской одежде уже облетела Сеть. Поклонники из РФ успели оценить красивый жест Исии и поблагодарили его за смелость выйти в такой футболке в нынешних условиях. Сам японский боец ранее уже выкладывал в соцсети фото, где на нём надет спортивный костюм с российским гербом. "Спасибо большое, мой друг", — написал он по-русски под снимком, обратившись к Поветкину.