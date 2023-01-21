Хирург развеял 5 самых популярных мифов про пластику груди

Несмотря на всю доступность информации о пластических операциях на груди, до сих пор среди людей расходится множество мифов, большинство из которых берёт начало ещё в прошлом веке. В то время информация во многом была актуальной в силу несовершенства технологий и недостатка знаний, однако сегодня ситуация круто изменилась.

Пластическая хирургия прошла огромный путь в своём развитии, а у врачей накоплен большой практический опыт, поэтому развенчать эти мифы не представляет никакого труда. Об этом в беседе с Лайфом рассказал пластический хирург Владимир Карпюк.

Пластический хирург Владимир Карпюк развеял самые популярные мифы об увеличении груди. Фото © Предоставлено Лайфу

Силиконовые имплантаты небезопасны

Силиконовые грудные импланты — одни из самых проверенных и безопасных медицинских изделий. В распоряжении современных врачей есть импланты 4-го и 5-го поколений, спроектированные с учётом огромного накопленного практического опыта их применения. По словам врача, ряд серьёзных клинических исследований подтвердил их полную безопасность и развеял предположения о возможной связи имплантов с риском развития онкологических, аутоиммунных и других системных заболеваний.

Фото © Shutterstock

Импланты препятствуют грудному вскармливанию

Техника проведения операции позволяет полностью сохранить способность женщины к грудному вскармливанию, отметил Карпюк. Давление, которое создаёт имплант в молочной железе, может незначительно сказываться на объёме вырабатываемого молока, но сама способность кормить ребёнка полностью сохраняется.

Имплантаты большого размера могут исправить обвисшую грудь

Единственный способ устранить обвисание груди — подтяжка молочных желёз. Импланты большого размера не решают, а только усугубляют эту проблему, так как провоцируют ещё большее обвисание тканей. Подтяжка груди — серьёзная процедура, которая должна выполняться опытным пластическим хирургом, предупредил наш собеседник.

Имплантаты нужно менять каждые 10 лет

Современные производители дают пожизненную гарантию на свои изделия. Наиболее популярная причина для смены имплантов — желание самой женщины скорректировать форму груди. Конечно, есть определённый риск того, что имплант разорвётся, однако для контроля рекомендуется регулярно проходить обследование груди.

Фото © Shutterstock

После установки имплантатов грудь становится неестественной

Ещё один миф, уходящий корнями в прошлое, связан с якобы неестественностью после процедуры. Однако стоит отметить, что современные импланты полностью имитируют структуру и форму молочной железы. Конечно, чем больше имплант, тем более выразительной становится грудь после операции, но современные стандарты и тенденции в сфере красоты направлены на сохранении естественности, и пластическая хирургия груди предоставляет для этого все возможности, заключил врач.