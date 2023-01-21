Составлен топ-10 самых полезных для голоса продуктов

Известно, что для поддержания голоса многие артисты пьют сырые яйца, но это не единственный способ восстановления связок. Какие ещё продукты помогают улучшить голос, рассказала читателям Лайфа врач-диетолог Марина Макиша.

Тем, кто занимается вокалом профессионально, в первую очередь надо обратить внимание на продукты, содержащие много белка, — это нежирная птица, мясо, рыба. В них присутствуют аминокислоты, необходимые для восстановления клеток.

"Для того, чтобы связки были эластичными, в рационе должно быть достаточное количество белка. Второй момент — это правильные жиры, потому что эластичность связок и восстановление клеток требуют присутствия правильных жиров", — пояснила диетолог.

Речь идёт о растительном масле и жирной морской рыбе, которые содержат омега-3. Макиша напомнила, что певцы перед выступлением привыкли употреблять сырые яйца, но важно, чтобы продукт был куплен в магазине.

"Они должны пройти определённую проверку, потому что основная опасность их употребления — риск заражения сальмонеллёзом. Сальмонелла может находиться как раз на поверхности яйца и, соответственно, это несёт определённые риски", — предупредила доктор.

Кроме того, в рацион стоит включить разные овощи и фрукты, чтобы организм получал антиоксиданты. Например, во многих орехах и растительном масле содержатся витамины С, А, Е — они помогают снимать воспаление, восстанавливать клетки и слизистые оболочки, что также улучшает качество голоса.

"Хорошим источником витамина А являются все овощи и фрукты, которые имеют оранжевый, красный или жёлтый цвет. Это как раз признаки содержания витамина А и бета-каротина. Ну и та же самая петрушка. Чтобы не было сухости в горле, пьём различные напитки, лучше негазированные", — рекомендовала Макиша.