Енот свалился с потолка на головы депутатов прямо во время заседания

На участников заседания городского совета в Мексике прямо во время совещания с потолка упал енот. Как уточняет портал Daily Mail, инцидент случился ещё в декабре прошлого года, но видео из конференц-зала появилось в Сети лишь на днях.

Енот рухнул с потолка конференц-зала на головы мексиканских законодателей во время заседания. Видео © The Daily Mail

Зверёк не только напугал своим неожиданным появлением всех присутствующих, но и запаниковал сам. Шокированный енот начал бегать по залу, а затем стал запрыгивать к депутатам то на один, то на другой стол.

Участники заседания сначала кричали от страха, а потом посмеялись над испугавшимися коллегами-законодателями. Как именно животное оказалось в здании, а именно попало в вентиляционную шахту, не сообщается.