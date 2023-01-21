Раскрыта нехитрая двухходовка Италии и Словакии по передаче системы ПВО Украине
СМИ: Италия поставит Словакии систему ПВО Samp/T, а та передаст Украине Patriot
Итальянская газета Corriere della Sera раскрыла нехитрую двухходовку по передаче боевой техники Киеву, согласно которой Италия поставит систему противовоздушной обороны Samp/T Словакии, а та передаст ВСУ ЗРК Patriot.
"На изучении находится операция: Италия доставляет в Словакию батарею Samp/T — сложной системы ПВО, разработанной совместно с французскими специалистами. Правительство Словакии передаёт Германии батарею Patriot, где украинские специалисты научатся им пользоваться, прежде чем везти в Украину", — говорится в материале.
При этом глава Минобороны Италии Гвидо Крозетто в интервью Corriere дважды не ответил на вопрос об отправке Samp/T на Украину, объясняя это секретностью данных. По его словам, в ходе собрания на базе Рамштайн государства думали о том, что может предложить каждая из сторон. Так, он заверил, что дополнительная помощь от Италии будет направлена после утверждения шестого декрета.
"И Украина, и другие страны довольны той помощью, которую Италия оказывала и будет оказывать. Содержание [пяти декретов], как известно, было засекречено", — добавил Крозетто.
В то же время Лайф отмечал, что на встрече, прошедшей на авиационной базе в Рамштайне, стороны не смогли договориться по поставкам танков Leopard 2 Украине. В то же время уточнялось, что информация о том, что процесс тормозит лишь Германия, является ошибочной.