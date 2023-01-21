Стоимость биткоина подскочила более чем на 10%

Биткоин продемонстрировал рост более чем на 10%, подскочив до отметки в 23 056 долларов. Об этом говорят данные площадки Coindesk.

В ходе сегодняшней торговой сессии биткоин резко ускорил рост. Если на 13:01 по Москве он остановился на уровне в 23 056 долларов (+10,01%), то уже на 13:11 он торговался за 23 199 долларов (+10,82%). До этого стоимость биткоина поднималась выше 23 тысяч долларов 19 августа 2022 года.