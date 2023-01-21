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21 января, 11:03
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Туристы на воздушном шаре застряли на высоте 2000 метров на горе в Сочи

Воздушный шар с детьми и взрослыми зацепился за дерево и завис на горе в Сочи

Воздушный шар со взрослыми и детьми застрял на ветке дерева в селе Солохаул Лазаревского района Сочи. Как сообщили в МЧС РФ, к месту происшествия отправились спасатели.

"Нештатную посадку произвёл тепловой аэростат на лесной массив в Краснодарском крае. В летательном аппарате пять человек, в том числе трое детей. Связь с людьми есть, их состояние нормальное", — сказано в сообщении ведомства.

Сейчас к месту направляются спасатели, а также вертолёт Ка-32 МЧС России. После исследования места будет принято решение об эвакуации людей. Как узнал Лайф, по предварительным данным, летательный аппарат застрял на дереве на горе на уровне две тысячи метров.

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Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова

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