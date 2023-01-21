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21 января, 10:52

Bloomberg рассказал, чем рискует Европа, выступая против России

Bloomberg: Европа сильно рискует, ужесточая санкции против России

Вводя санкции против российской нефти, европейские страны надеются проделать дыру в доходах Москвы. Однако, как пишет обозреватель Bloomberg Джек Виттельс, ограничения могут привести к иным печальным последствиям, которые усложнят задачу по сдерживаю инфляции в Европе.

"Если европейские покупатели не смогут найти альтернативные поставки, санкции могут привести к новым затратам в отраслях, зависящих от дизельного топлива, таких как сельское хозяйство и автоперевозки", — пишет газета.

Как напомнил эксперт, Россия по-прежнему остаётся крупнейшим поставщиком дизельного топлива и его замена будет весьма непростой задачей. По мнению автора статьи, в качестве альтернативы страны ЕС будут рассматривать поставщиков с Ближнего Востока, где строятся новые нефтеперерабатывающие заводы.

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Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова

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