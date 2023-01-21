МИД РФ обвинил ООН в бездействии по вопросу экспорта российского аммиака через Одессу

В МИД РФ указали на бездействие ООН по вопросу возобновления российского экспорта аммиака по трубопроводу Тольятти – Одесса.

"В связи с опубликованным секретариатом ООН сообщением для СМИ о черноморской инициативе вынуждены выступить с ответным комментарием. Речь, по сути, идёт о манипуляции и передёргивании фактов", — говорится в сообщении министерства.

Там напомнили о прописанной в черноморской инициативе задаче возобновления экспорта аммиака из порта Южный. Несмотря на то что вывоз удобрений должен был начаться вместе с транспортировкой украинского продовольствия, в документе расплывчато сообщается о "неких дискуссиях между некими сторонами в целях достижения некоего соглашения".

"Ооновцы, активно призывающие наращивать украинский зерновой экспорт, конкретно по этому вопросу бездействуют", — отметили в МИД РФ.