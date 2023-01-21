Врач объяснила, можно ли убрать морщины на лице с помощью массажа

Врач общей практики, дерматолог, косметолог Елена Кудашкина в беседе с Лайфом рассказала о том, в каких случаях массаж лица поможет в борьбе с возрастными изменениями, а какие морщины убрать не получится.

Массаж в первую очередь направлен на предотвращение обвисания кожи, появления тусклого цвета лица, отёков и недостаточного кровообращения. Но даже самый опытный и образованный косметолог не сможет убрать с помощью данной методики морщины на лбу, подчеркнула врач.

"Морщины на лбу — это складки кожи, которые образуются из-за избыточной мимики, которая со временем приводит к сокращению кожного пласта. Переучить свои мимические мышцы нельзя, поэтому атрофических морщин не избежать", — пояснила косметолог.

Но выход всё же есть, считает врач. По словам Кудашкиной, снижать выраженность морщин можно посредством инъекционных методик — мезотерапии или контурной пластики. Основное преимущество мезотерапии в её незамедлительном результате, а контурная пластика отличается высокой эффективностью и пролонгированным эффектом.