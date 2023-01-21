На борту экстренно севшего в Узбекистане самолёта Пермь – Гоа не нашли бомб

Пассажирский самолёт Azur Air рейса Пермь – Гоа, экстренно севший в аэропорту в Узбекистане из-за анонимного сообщения о минировании, вылетит в 17:00 по московскому времени. Об этом ТАСС рассказал перевозчик.

"Индийские власти запретили рейсу 2463 Пермь – Гоа вход в воздушное пространство страны за полчаса до планируемого пересечения границы Индии", — уточнили в пресс-службе авиакомпании.

Там пояснили, что в узбекском аэропорту Термез борт и вещи пассажиров были тщательно досмотрены. Взрывоопасные устройства и взрывные вещества на борту не обнаружены. Сейчас авиакомпания предпринимает все возможные усилия для размещения пассажиров в гостинице на период ожидания вылета в Гоа. Он запланирован на 17:00 по московскому времени, подчеркнул представитель перевозчика.