На борту экстренно севшего в Узбекистане самолёта Пермь – Гоа не нашли бомб
"Заминированный" самолёт Пермь – Гоа вылетит из Узбекистана в 17:00 по Москве
Пассажирский самолёт Azur Air рейса Пермь – Гоа, экстренно севший в аэропорту в Узбекистане из-за анонимного сообщения о минировании, вылетит в 17:00 по московскому времени. Об этом ТАСС рассказал перевозчик.
"Индийские власти запретили рейсу 2463 Пермь – Гоа вход в воздушное пространство страны за полчаса до планируемого пересечения границы Индии", — уточнили в пресс-службе авиакомпании.
Там пояснили, что в узбекском аэропорту Термез борт и вещи пассажиров были тщательно досмотрены. Взрывоопасные устройства и взрывные вещества на борту не обнаружены. Сейчас авиакомпания предпринимает все возможные усилия для размещения пассажиров в гостинице на период ожидания вылета в Гоа. Он запланирован на 17:00 по московскому времени, подчеркнул представитель перевозчика.
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Напомним, самолёт авиакомпании Azur Air, направлявшийся из Перми в индийский штат Гоа, вынужденно приземлился в Узбекистане из-за сообщений о минировании. На борту находится около 240 человек.
Обстановка в аэропорту Узбекистана, где сел "заминированный" самолёт из Перми. Видео © t.me / Zvezdanews