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21 января, 10:15

Жулин назвал ошибку Костомарова возможной причиной его болезни

Тренер Жулин предположил, что причиной заболевания Костомарова мог стать поход в баню

Заслуженный тренер РФ Александр Жулин заявил, что фигурист Роман Костомаров мог попасть в реанимацию из-за простуды и похода в баню, что ускорило воспалительный процесс в организме.

Он признался, что произошедшее с коллегой стало для него настоящей неожиданностью. Тренер считает, что сейчас Костомаров нуждается в помощи всех, кто его любит.

"Он здоровый мужик, настоящий спортсмен. Видимо, он к своему здоровью отнёсся немножко, может быть, наплевательски. Как мне рассказывали, он кашлял просто, температуры особой не было. Откатал все эти программы, пошёл в баню — и баня, скорее всего, усугубила этот момент. Так что все молимся и надеемся, что у Ромочки всё будет хорошо", — сказал Жулин в эфире программы "Подкаст.Лаб" Первого канала.

Романа Костомарова планируют отключить от ЭКМО

Романа Костомарова планируют отключить от ЭКМО

Напомним, 10 января Роман Костомаров был госпитализирован в реанимацию с пневмонией. Его подключили одновременно и к ИВЛ, и к аппарату ЭКМО. Позже выяснилось, что у спортсмена выявили двусторонний гидроторакс. 17 января Лайф узнал, что состояние олимпийского чемпиона улучшилось, правда пока незначительно.

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ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Ирина Фальке

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