Жулин назвал ошибку Костомарова возможной причиной его болезни

Он признался, что произошедшее с коллегой стало для него настоящей неожиданностью. Тренер считает, что сейчас Костомаров нуждается в помощи всех, кто его любит.

"Он здоровый мужик, настоящий спортсмен. Видимо, он к своему здоровью отнёсся немножко, может быть, наплевательски. Как мне рассказывали, он кашлял просто, температуры особой не было. Откатал все эти программы, пошёл в баню — и баня, скорее всего, усугубила этот момент. Так что все молимся и надеемся, что у Ромочки всё будет хорошо", — сказал Жулин в эфире программы "Подкаст.Лаб" Первого канала.