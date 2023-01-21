7 правил, которые помогут убрать жир с живота

Лишние килограммы на талии волнуют большинство женщин, обычно борьба с ними ограничивается строгими диетами. Однако диетолог Марина Купфер рассказала Лайфу, что избавляться от жира следует сразу по нескольким направлениям.

Диетолог Марина Купфер рассказала о борьбе с жиром на животе. Фотография предоставлена героем публикации.

"Первое правило такое: ни одна диета не будет эффективной, если её не сочетать с физическими нагрузками. А потому правильное питание необходимо сочетать с занятиями: это упражнения на нижний и верхний пресс, кручение хулахупа, бег или быстрая и длительная ходьба", — поделилась она.

Второе правило — очищение организма и восстановление гормональной системы, так как зашлакованность и сбои в поджелудочной железе становятся частыми причинами отложения жира на животе. В идеале, по словам врача, нужно сдать общие анализы, а также провериться на гормоны и дисбактериоз. В-третьих, употребляйте пищу, богатую белками, в том числе куриную грудку, тыквенные семечки, тунец и т.п. Нельзя забывать и о полинасыщенных жирах, они присутствуют в подсолнечном масле, орехах, авокадо, рыбе.

Четвёртое правило — высыпайтесь! Дефицит сна способствует увеличению веса. Если трудно заснуть, то можно принять расслабляющую ванну или душ, отказаться вечером от соцсетей и просмотров фильмов. Всё это поможет быстрее погрузиться в сон, рассказала Купфер. Пятое — пейте больше жидкости. Лучше всего сжиганию жиров помогают вода, зелёный чай, морсы, а вот на соки, кофе и какао не нужно налегать.

"Шестой момент — для сжигания жиров очень важен метаболизм. Ускорить его помогут имбирь, отказ от сладкого и мучного, достаточное пребывание на свежем воздухе", — продолжила собеседница Лайфа.

И седьмое — не изводите себя голодом. Это вгоняет организм в состояние стресса, пояснила медик, поэтому он начинает активно откладывать килограммы "про запас". Важно не лишать себя завтрака, а в течение дня кушать в меру, придерживаясь здорового рациона.