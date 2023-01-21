МИД России пообещал ответить на блокировку счетов RT France мерами, "которые запомнят"
Блокировка счёта телеканала RT France во Франции не останется без ответа, заявили в Министерстве иностранных дел РФ. Как сообщили в ведомстве в беседе с РИА "Новости", меры коснутся французских СМИ в России.
"Они будут такими, что их запомнят, если власти Франции не перестанут терроризировать российских журналистов", — сообщили в МИД.
Напомним, счёт телеканала RT France был заблокирован во Франции по требованию Главного управления казначейства. Решение было принято в соответствии с девятым пакетом санкций ЕС, принятым в середине декабря 2022 года. Как рассказала руководитель RT France Ксения Фёдорова, издание не фигурирует в списке ограничений и имеет право работать во Франции.
Ранее Лайф писал, что Telegram, находящийся в списке иностранных мессенджеров согласно ФЗ "Об информации", будет ограничен в передаче платёжной информации с 1 марта.
Shutterstock