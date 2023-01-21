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21 января, 10:34

МИД России пообещал ответить на блокировку счетов RT France мерами, "которые запомнят"

Блокировка счёта телеканала RT France во Франции не останется без ответа, заявили в Министерстве иностранных дел РФ. Как сообщили в ведомстве в беседе с РИА "Новости", меры коснутся французских СМИ в России.

"Они будут такими, что их запомнят, если власти Франции не перестанут терроризировать российских журналистов", — сообщили в МИД.

Напомним, счёт телеканала RT France был заблокирован во Франции по требованию Главного управления казначейства. Решение было принято в соответствии с девятым пакетом санкций ЕС, принятым в середине декабря 2022 года. Как рассказала руководитель RT France Ксения Фёдорова, издание не фигурирует в списке ограничений и имеет право работать во Франции.

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Shutterstock

Оксана Попова

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