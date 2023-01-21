МИД России пообещал ответить на блокировку счетов RT France мерами, "которые запомнят"

Блокировка счёта телеканала RT France во Франции не останется без ответа, заявили в Министерстве иностранных дел РФ. Как сообщили в ведомстве в беседе с РИА "Новости", меры коснутся французских СМИ в России.

"Они будут такими, что их запомнят, если власти Франции не перестанут терроризировать российских журналистов", — сообщили в МИД.