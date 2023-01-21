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21 января, 10:29

Что такое небулайзер и какие болезни можно им вылечить

Терапевт Быстрова заявила о высокой эффективности небулайзерной терапии

Целью небулайзера (ингалятора) является преобразование лекарства в аэрозоль для его более эффективной доставки в дыхательные пути пациента без побочных эффектов. По словам терапевта и кардиолога медицинского центра "Андреевские больницы – Неболит" Елены Быстровой, у такой терапии есть масса преимуществ.

"[Терапию] можно провести в периоды обострения хронических заболеваний (прежде всего бронхиальной астмы), в ситуациях, когда у пациента значительно понижена скорость вдоха (дети раннего возраста, послеоперационные больные, пациенты с тяжёлыми соматическими заболеваниями) как дома, так и в условиях стационара, пациент даже может взять небулайзер с собой в путешествие или поездку", рассказала она Лайфу.

Показания для использования ингалятора: ХОБЛ, бронхиальная астма, стенозирующий ларинготрахеит, бронхообструктивный синдром. Но проводить терапию бесполезно при высокой температуре, склонности к носовым кровотечениям, при тяжёлых сердечных и сосудистых патологиях и развитии гнойных процессов — синусите, отите, ангине и ларингите.

"Моё мнение как терапевта, что эффективность небулайзерной терапии составляет около 90% в решении острого ларинготрахеита, при котором осложняются респираторные инфекции. На приёме у терапевта около 90% людей с кашлем. Кашель бывает сухой и влажный, от приступообразного сухого спастического кашля помогает небулайзерная терапия", заметила врач.

По словам Быстровой, длительность курса с применением небулайзера два раза в сутки не должна превышать пяти дней. При этом уже на второй-третий день пациент ощущает положительные изменения.

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Ранее Быстрова рассказывала, почему в аптечке должен быть тонометр. По её словам, зачастую проблемы с давлением начинают фиксироваться в достаточно молодом возрасте, а устройство поможет проводить измерения и терапию. Особенно она порекомендовала измерять давление тем, кто курит и много работает.

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Константинов

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