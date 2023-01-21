Тысячи жителей Киева пришли проститься с погибшим главой МВД Украины
В Киеве продолжается церемония прощания с погибшим в авиакатастрофе руководством МВД Украины. Как пишет издание "Страна", у Украинского дома собралось много людей.
В Киеве толпы людей пришли на церемонию прощания с руководством МВД. Видео © Telegram / "Политика Страны"
"К Украинскому дому, где идёт прощание с погибшими в авиакатастрофе руководителями МВД, пришло много людей", — говорится в сообщении.
Напомним, 18 января в городе Бровары под Киевом рухнул вертолёт. Погибло 14 человек, ещё 25 пострадали. На борту находились министр внутренних дел Украины Денис Монастырский и его заместитель Евгений Енин. Позже в МВД страны озвучили основные версии катастрофы. Церемония прощания с ними началась сегодня.
Telegram / "Политика Страны"