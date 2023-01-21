Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом в Приамурье

Восемь человек получили травмы в результате аварии с участием рейсового автобуса и автомобиля УАЗ в Амурской области, сообщили в региональной прокуратуре. ДТП произошло днём в субботу на въезде в город Свободный.

По предварительным данным, столкновение произошло из-за технической неисправности УАЗа. В автобусе, который направлялся в сторону Благовещенска, находилось 14 пассажиров.

"В настоящее время в больницу с травмами различной степени тяжести обратились 8 человек, пострадавших в ДТП: водитель и пассажир УАЗа, водитель и пятеро пассажиров автобуса", — сообщили в пресс-службе.

Городская прокуратура начала проверку по факту аварии, на месте работает полиция и скорая помощь. Устанавливаются обстоятельства происшествия, также выясняется наличие нарушений в исполнении законодательства "О безопасности дорожного движения".