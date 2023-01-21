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21 января, 11:09

Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом в Приамурье

Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом на въезде в Свободный в Приамурье

<p>Фото с места ДТП на въезде в Свободный в Приамурье. VK / "<a href="https://vk.com/ampravda" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Амурская Правда</a>"</p>

Фото с места ДТП на въезде в Свободный в Приамурье. VK / "Амурская Правда"

Восемь человек получили травмы в результате аварии с участием рейсового автобуса и автомобиля УАЗ в Амурской области, сообщили в региональной прокуратуре. ДТП произошло днём в субботу на въезде в город Свободный.

По предварительным данным, столкновение произошло из-за технической неисправности УАЗа. В автобусе, который направлялся в сторону Благовещенска, находилось 14 пассажиров.

"В настоящее время в больницу с травмами различной степени тяжести обратились 8 человек, пострадавших в ДТП: водитель и пассажир УАЗа, водитель и пятеро пассажиров автобуса", — сообщили в пресс-службе.

Городская прокуратура начала проверку по факту аварии, на месте работает полиция и скорая помощь. Устанавливаются обстоятельства происшествия, также выясняется наличие нарушений в исполнении законодательства "О безопасности дорожного движения".

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Ирина Фальке

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