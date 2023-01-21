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21 января, 11:32

Девушка погибла в утонувшей машине на свидании с парнем у водохранилища в Дагестане

В Дагестане на Гельбахском водохранилище утонула машина с 30-летней женщиной

<p>Спасатели на месте инцидента в Дагестане. Обложка © <a href="https://t.me/mash_gor/2971" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Telegram</a> / Mash Gor</p>

Спасатели на месте инцидента в Дагестане. Обложка © Telegram / Mash Gor

В Дагестане утонул автомобиль с 30-летней женщиной. Как пишет Mash Gor, всё произошло на берегу Гельбахского водохранилища, куда Аида и её парень приехали на машине для отдыха на природе.

  • Спасатели на месте инцидента в Дагестане. Фото © Telegram / Mash Gor
    Спасатели на месте инцидента в Дагестане. Фото © Telegram / Mash Gor
  • Спасатели на месте инцидента в Дагестане. Фото © Telegram / Mash Gor
    Спасатели на месте инцидента в Дагестане. Фото © Telegram / Mash Gor

Спасатели на месте инцидента в Дагестане. Фото © Telegram / Mash Gor

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Уже перед отъездом мужчина отошёл по нужде, а автомобиль в это время съехал в воду. Девушка погибла, утром спасатели смогли достать её тело.

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В Москве прохожие спасли мальчиков, провалившихся под лёд на Большом Графском пруду

А в Киевской области четыре ребёнка провалились под лёд. Трагедия произошла на реке Рось в Белоцерковском районе региона. Утопающим помог случайный прохожий. Погибло двое детей.

Матвей Константинов

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