Девушка погибла в утонувшей машине на свидании с парнем у водохранилища в Дагестане

В Дагестане утонул автомобиль с 30-летней женщиной. Как пишет Mash Gor, всё произошло на берегу Гельбахского водохранилища, куда Аида и её парень приехали на машине для отдыха на природе.





Уже перед отъездом мужчина отошёл по нужде, а автомобиль в это время съехал в воду. Девушка погибла, утром спасатели смогли достать её тело.