Девушка погибла в утонувшей машине на свидании с парнем у водохранилища в Дагестане
В Дагестане на Гельбахском водохранилище утонула машина с 30-летней женщиной
Спасатели на месте инцидента в Дагестане. Обложка © Telegram / Mash Gor
В Дагестане утонул автомобиль с 30-летней женщиной. Как пишет Mash Gor, всё произошло на берегу Гельбахского водохранилища, куда Аида и её парень приехали на машине для отдыха на природе.
Уже перед отъездом мужчина отошёл по нужде, а автомобиль в это время съехал в воду. Девушка погибла, утром спасатели смогли достать её тело.
А в Киевской области четыре ребёнка провалились под лёд. Трагедия произошла на реке Рось в Белоцерковском районе региона. Утопающим помог случайный прохожий. Погибло двое детей.