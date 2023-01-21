МИД уличил Борреля в лицемерии из-за критики Лаврова

Слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, который раскритиковал главу Министерства иностранных дел РФ Сергея Лаврова, звучат лицемерно, а особенно на фоне расистских высказываний главы дипломатии ЕС. Об этом сказано в официальном сообщении МИД, опубликованном на сайте ведомства.

"Заявление высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля <…> звучит лицемерно, особенно на фоне расистских высказываний главы дипломатии ЕС, разделившего мир на "цветущий сад", в котором проживает "миллиард граждан ЕС и США", и наступающие на него "джунгли", а также открытой поддержки Евросоюзом киевского неонацистского режима", — сказано в сообщении.

Вместе с тем в ведомстве указали, что никогда не поздно признать ошибки и сделать верный выбор. В этой связи МИД РФ призвал европейские страны "возвысить свой голос для борьбы с антисемитизмом, русофобией и другими проявлениями дискриминационной политики в отношении отдельных национальностей и этносов".