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21 января, 11:34
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МИД уличил Борреля в лицемерии из-за критики Лаврова

МИД РФ назвал лицемерным заявление Борреля с критикой выступления Лаврова

Слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, который раскритиковал главу Министерства иностранных дел РФ Сергея Лаврова, звучат лицемерно, а особенно на фоне расистских высказываний главы дипломатии ЕС. Об этом сказано в официальном сообщении МИД, опубликованном на сайте ведомства.

"Заявление высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля <…> звучит лицемерно, особенно на фоне расистских высказываний главы дипломатии ЕС, разделившего мир на "цветущий сад", в котором проживает "миллиард граждан ЕС и США", и наступающие на него "джунгли", а также открытой поддержки Евросоюзом киевского неонацистского режима", — сказано в сообщении.

Вместе с тем в ведомстве указали, что никогда не поздно признать ошибки и сделать верный выбор. В этой связи МИД РФ призвал европейские страны "возвысить свой голос для борьбы с антисемитизмом, русофобией и другими проявлениями дискриминационной политики в отношении отдельных национальностей и этносов".

Так МИД отреагировал на слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, который раскритиковал главу МИД РФ Сергея Лаврова. Напомним, российский министр сравнил действия США по созданию антироссийской коалиции с действиями Гитлера и заявил, что "помощь" Запада Украине является попыткой "окончательно решить "русский вопрос". В ответ же Боррель назвал обвинения Лаврова "совершенно неуместными".

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Kremlin.ru

Оксана Попова

Комментарий

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LimPoPo21 января, 12:05

Эти евреи-фашисты уничтожили более 28 млн граждан СССР. И этот еврей-фашист вспомнил о 6 млн евреев, которых сами же евреи-фашисты уничтожили.

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