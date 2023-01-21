В Госдуме могут изменить закон, запрещающий Telegram передавать платёжную информацию

Комитет Госдумы РФ по финансовому рынку изучает обращения по работе банковских сервисов в Telegram, не исключено внесение поправок в закон, согласно которому с 1 марта передача платёжной информации и персональных данных через иностранные мессенджеры будет ограничена. Об этом сообщил глава комитета Анатолий Аксаков.

"Есть обращения [по данной теме], мы их сейчас изучаем, с тем чтобы — если будет необходимость, то внесём поправки, — чтобы до 1 марта поменять", — сказал депутат в беседе с РИА "Новости".