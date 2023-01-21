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Регион
Опубликовано 21 января 2023, 14:55

В Госдуме могут изменить закон, запрещающий Telegram передавать платёжную информацию

В Госдуме изучают обращения по работе банковских сервисов в Telegram

Комитет Госдумы РФ по финансовому рынку изучает обращения по работе банковских сервисов в Telegram, не исключено внесение поправок в закон, согласно которому с 1 марта передача платёжной информации и персональных данных через иностранные мессенджеры будет ограничена. Об этом сообщил глава комитета Анатолий Аксаков.

"Есть обращения [по данной теме], мы их сейчас изучаем, с тем чтобы — если будет необходимость, то внесём поправки, — чтобы до 1 марта поменять", сказал депутат в беседе с РИА "Новости".

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Напомним, с 1 марта, согласно ФЗ "Об информации", иностранным месенджерам будет запрещено передавать платёжную информацию россиян. В их списке присутствует Telegram.

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Матвей Константинов
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