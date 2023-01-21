YouTube заблокировал аккаунт телеканала "360" за вышедший в тренды ролик

Видеохостинг YouTube заблокировал аккаунт телеканала "360" "Антисанкции". Причиной послужил вышедший в топ-10 ролик с новостями о специальной военной операции.

"Администрация YouTube заблокировала новый канал "360" "Антисанкции" с более чем 100 тысячами подписчиков. Причиной стало вышедшее в топ-10 видео специального проекта военного аналитика Михаила Онуфриенко и ведущей Екатерины Малашенко с разбором новостей об СВО", — сообщил телеканал.

Это не первая блокировка аккаунтов "360". Например в марте хостинг заблокировал каналы "Новости Подмосковья" и "Телеканал 360". Уведомлений и предупреждений руководство платформы не предоставило.