"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
21 января, 12:01

YouTube заблокировал аккаунт телеканала "360" за вышедший в тренды ролик

Видеохостинг YouTube заблокировал аккаунт телеканала "360" "Антисанкции". Причиной послужил вышедший в топ-10 ролик с новостями о специальной военной операции.

"Администрация YouTube заблокировала новый канал "360" "Антисанкции" с более чем 100 тысячами подписчиков. Причиной стало вышедшее в топ-10 видео специального проекта военного аналитика Михаила Онуфриенко и ведущей Екатерины Малашенко с разбором новостей об СВО", — сообщил телеканал.

Это не первая блокировка аккаунтов "360". Например в марте хостинг заблокировал каналы "Новости Подмосковья" и "Телеканал 360". Уведомлений и предупреждений руководство платформы не предоставило.

YouTube заблокировал недавно запущенный канал RT Balkan

YouTube заблокировал недавно запущенный канал RT Balkan

Ранее заместитель председателя Комитета Государственной думы по информационной политике Олег Матвейчев сообщил Лайфу о блокировке своего канала на YouTube без возможности восстановления. Он заявил, что это связано с введёнными против него санкциями.

Обложка ©

Shutterstock

Оксана Попова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров