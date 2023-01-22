ВСУ потерпели неудачу на Донецком направлении и лишились более 80 бойцов

Украинские военные потерпели неудачу на Донецком направлении и лишились более 80 бойцов. Как рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, удары по противнику наносили подразделения Южного военного округа и добровольцы штурмовых отрядов.

"За сутки на данном направлении уничтожено более 80 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица Д-30", — сказал он и добавил, что также российскими военными был уничтожен склад боеприпасов ВСУ в ДНР.