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Регион
Опубликовано 22 января 2023, 11:40
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ВСУ потерпели неудачу на Донецком направлении и лишились более 80 бойцов

Минобороны РФ: Российские войска уничтожили более 80 бойцов ВСУ на Донецком направлении

Украинские военные потерпели неудачу на Донецком направлении и лишились более 80 бойцов. Как рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, удары по противнику наносили подразделения Южного военного округа и добровольцы штурмовых отрядов.

"За сутки на данном направлении уничтожено более 80 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица Д-30", — сказал он и добавил, что также российскими военными был уничтожен склад боеприпасов ВСУ в ДНР.

ВСУ за сутки понесли серьёзные потери на Запорожском направлении
ВСУ за сутки понесли серьёзные потери на Запорожском направлении

А полковник армии США в отставке и экс-сенатор от штата Вирджиния Ричард Блэк рассказал о масштабных потерях в рядах ВСУ. По его словам, на Западе "был документ", который слили на Украине, в котором пропавшими без вести числились "порядка 35 тысяч", а в "записях с кладбищ и моргов" — 200 тысяч погибших.

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VK / Минобороны России

Оксана Попова
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