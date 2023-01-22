Директор по связям с общественностью Иностранного легиона Украины, уроженка Венгрии Эмеше Файк, известная под позывным Сойка-пересмешница, угрожала руководству обнародовать данные, которые приведут к краху ВСУ. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Руководство легиона несколько раз грозилось уволить её, но девушка смогла удержаться на своём посту лишь благодаря угрозам обнародовать весь компромат на украинских военных. Daily Mail публикует часть разговора с Файк, не уточняя, откуда получен этот материал. Аудиозапись была сделана без её ведома.

"Если я начну говорить обо всём, что знаю, и обо всём, что я видела, и о том, насколько бесхребетны люди, это сожжёт армию [Украины] дотла..." — сказала Файк.

Издание уточняет, что сотрудница легиона может рассказать о коррупции в рядах ВСУ и отношении к наёмникам из других стран. По словам Файк, публикация таких данных развалит армию Украины. Один из киевских должностных лиц, который расследует дело Сойки-пересмешницы, подтвердил, что утечка этих данных будет иметь "катастрофические с геополитической точки зрения последствия" и станет "большой победой для противника".