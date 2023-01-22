В Госдуме ответили на призыв исключить из школьной программы "Архипелаг ГУЛАГ"
Депутат Казакова: Вопрос об исключении Солженицына из школьной программы не обсуждается
В Госдуме не обсуждают исключение из школьной программы романа Александра Солженицына "Архипелаг ГУЛАГ", как и любых других произведений. Такое заявление сделала глава Комитета ГД по просвещению Ольга Казакова.
"Мы приняли закон, который как раз это регулирует. В нём такие предметы, как история, литература, получили особую степень защищённости. В соответствии с ним федеральная программа по литературе утверждена для всех школ страны. И вопрос об исключении произведения Александра Солженицына "Архипелага ГУЛАГ" не стоял и не стоит", — цитирует её пресс-служба "Единой России".
Парламентарий добавила, что подобные вопросы — "сложный и длительный процесс" и они не решаются "просто так, на основании частного мнения".
Ранее первый замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Дмитрий Вяткин призвал убрать из школьной программы произведения, не прошедшие "испытания временем" и не соответствующие действительности. В качестве примера парламентарий привёл роман "Архипелаг ГУЛАГ" Александра Солженицына.
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