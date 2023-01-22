"Вы просто сдохнете": Дневник сотрудника Wildberries
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
22 января, 10:23

Швейцарцы припомнили Зеленской фотосессию в Vogue после нелепого оправдания за футболку мужа

Читатели NZZ раскритиковали жену Зеленского, которая нелепо оправдалась за футболку мужа

<p>Елена Зеленская. Фото © <a href="https://vogue.ua/article/fashion/persona/oblichchya-muzhnosti-persha-ledi-ukrajini-olena-zelenska.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Vogue</a> / Annie Leibovitz</p>

Елена Зеленская. Фото © Vogue / Annie Leibovitz

Читатели швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung высмеяли Елену Зеленскую после её слов о футболке мужа, украинского лидера Владимира Зеленского. В интервью для издания, которое было записано в Давосе, она заявила, что супруг посто никак не мог надеть другую одежду в сложившихся обстоятельствах.

"Ношение такой одежды [футболки цвета хаки] было просто необходимостью первые несколько дней. В последний раз я видела своего мужа в костюме и галстуке 24 февраля. В последующие дни он и его команда просто не могли переодеться в сложившихся обстоятельствах. Он намеренно не носит военную форму, потому что он не военный человек", — заявила она.

Слова об "обстоятельствах" вывели из себя пользователей социальных сетей. Читатели едко припомнили Зеленской скандальную фотосессию в журнале Vogue.

"Ей нужно устроить новую фотосессию в Vogue", — указал комментатор.

Припомнили Зеленской и выступление на форуме в Давосе, где она просила о большей поддержке и озвучила план помощи из десяти пунктов.

"Смешно! Нет бы наконец договориться", — ответил на это пользователь.

"Действительно ли она знает самые глубокие человеческие бездны или продолжает жить в своём защищённом хрустальном пузыре в Киеве?" — написал другой комментатор.

"По принципу трусов "неделька": Лозу смутило, что Зеленский не переодевается

"По принципу трусов "неделька": Лозу смутило, что Зеленский не переодевается

Ранее Лайф писал, что президент Украины Владимир Зеленский явился в свитере цвета хаки в Белый дом на переговоры с лидером США Джо Байденом.

Оксана Попова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров