Швейцарцы припомнили Зеленской фотосессию в Vogue после нелепого оправдания за футболку мужа
Читатели NZZ раскритиковали жену Зеленского, которая нелепо оправдалась за футболку мужа
Елена Зеленская. Фото © Vogue / Annie Leibovitz
Читатели швейцарской газеты Neue Zürcher Zeitung высмеяли Елену Зеленскую после её слов о футболке мужа, украинского лидера Владимира Зеленского. В интервью для издания, которое было записано в Давосе, она заявила, что супруг посто никак не мог надеть другую одежду в сложившихся обстоятельствах.
"Ношение такой одежды [футболки цвета хаки] было просто необходимостью первые несколько дней. В последний раз я видела своего мужа в костюме и галстуке 24 февраля. В последующие дни он и его команда просто не могли переодеться в сложившихся обстоятельствах. Он намеренно не носит военную форму, потому что он не военный человек", — заявила она.
Слова об "обстоятельствах" вывели из себя пользователей социальных сетей. Читатели едко припомнили Зеленской скандальную фотосессию в журнале Vogue.
"Ей нужно устроить новую фотосессию в Vogue", — указал комментатор.
Припомнили Зеленской и выступление на форуме в Давосе, где она просила о большей поддержке и озвучила план помощи из десяти пунктов.
"Смешно! Нет бы наконец договориться", — ответил на это пользователь.
"Действительно ли она знает самые глубокие человеческие бездны или продолжает жить в своём защищённом хрустальном пузыре в Киеве?" — написал другой комментатор.
Ранее Лайф писал, что президент Украины Владимир Зеленский явился в свитере цвета хаки в Белый дом на переговоры с лидером США Джо Байденом.