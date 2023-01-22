МИД Италии пересчитал потраченные на ВСУ деньги

Вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни похвастался, что Рим уже оказал Украине помощь на один миллиард евро для противостояния с Россией. Расчётами глава МИД поделился в интервью газете Corriere della Sera.

"Италия уже предоставила Украине пять пакетов помощи в сфере обороны на сумму около одного миллиарда евро", — подчеркнул он.

Издание отмечает, что итальянские власти также думают над возможностью передать комплекс ПВО SAMP-T Словакии, которая в свою очередь должна будет отправить Киеву аналогичную систему Patriot.