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22 января, 10:03

МИД Италии пересчитал потраченные на ВСУ деньги

Глава МИД Италии Таяни сообщил, что Украина получила от Рима помощь на миллиард евро

Вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни похвастался, что Рим уже оказал Украине помощь на один миллиард евро для противостояния с Россией. Расчётами глава МИД поделился в интервью газете Corriere della Sera.

"Италия уже предоставила Украине пять пакетов помощи в сфере обороны на сумму около одного миллиарда евро", подчеркнул он.

Издание отмечает, что итальянские власти также думают над возможностью передать комплекс ПВО SAMP-T Словакии, которая в свою очередь должна будет отправить Киеву аналогичную систему Patriot.

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Ранее сообщалось, что США начали давить на Италию, требуя как можно скорее отправить Киеву ЗРК SAMP-T. На сегодняшний день у итальянцев есть пять действующих батарей ЗРК и одна учебная. Власти страны собирались передать украинцам именно учебный комплекс, ремонт над которым ведётся уже несколько месяцев, но в итоге отправка застопорилась.

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Татьяна Миссуми

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