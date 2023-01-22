Российский фигурист Михаил Акулов прекратил выступления за сборную Финляндии

Российский фигурист Михаил Акулов сообщил, что расстался со своей партнёршей Миланией Вяянянен и прекратил выступления за сборную Финляндии.

"Мы приняли такое решение в конце февраля после турнира в Амстердаме, где я выходил на лёд с поломанным пальцем на правой руке", — приводит его слова ТАСС.

Спортсмен поделился, что соревнования стали для пары отборочными на чемпионат мира, однако было крайне сложно выступать с травмой, а уж тем более рассчитывать на достойный результат. В итоге, по его словам, Федерация фигурного катания Финляндии выступила за прекращение их сотрудничества. Акулов добавил, что на самом деле федерация оказывала совсем небольшую финансовую поддержку, из-за чего практически все расходы они оплачивали сами.

"Какой-то политической подоплёки в нашем расставании точно искать не нужно, просто так получилось. Я думал найти себе партнёршу, но поиски завершились ничем", — поделился фигурист.

Вместе с тем он признался, что имеет большое желание и дальше выступать в фигурном катании, однако добавил, что пока не видит для себя каких-либо перспектив.