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22 января, 09:57

Российский фигурист Михаил Акулов прекратил выступления за сборную Финляндии

Российский фигурист Михаил Акулов сообщил, что расстался со своей партнёршей Миланией Вяянянен и прекратил выступления за сборную Финляндии.

"Мы приняли такое решение в конце февраля после турнира в Амстердаме, где я выходил на лёд с поломанным пальцем на правой руке", — приводит его слова ТАСС.

Спортсмен поделился, что соревнования стали для пары отборочными на чемпионат мира, однако было крайне сложно выступать с травмой, а уж тем более рассчитывать на достойный результат. В итоге, по его словам, Федерация фигурного катания Финляндии выступила за прекращение их сотрудничества. Акулов добавил, что на самом деле федерация оказывала совсем небольшую финансовую поддержку, из-за чего практически все расходы они оплачивали сами.

"Какой-то политической подоплёки в нашем расставании точно искать не нужно, просто так получилось. Я думал найти себе партнёршу, но поиски завершились ничем", — поделился фигурист.

Вместе с тем он признался, что имеет большое желание и дальше выступать в фигурном катании, однако добавил, что пока не видит для себя каких-либо перспектив.

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Кстати, ранее Лайф рассказывал, кто стал главным тренером сборной России по фигурному катанию. Этот пост заняла 83-летняя Елена Чайковская — заслуженный деятель искусств, автор нескольких книг, посвящённых воспитанию фигуристов. До этого на должности был глава Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков, который скончался в ноябре прошлого года в возрасте 76 лет.

Обложка ©

ТАСС / EPA

Николь Вербер

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