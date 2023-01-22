Как сложилась судьба советской фигуристки Киры Ивановой Оглавление Трудное детство Любовные отношения с тренером Аборт Личная трагедия У фигуристки Киры Ивановой была головокружительная карьера, но после спорта её жизнь пошла по наклонной. Лайф рассказывает о сложной судьбе звезды советского спорта. 9250 9250 Кира Иванова (СССР) выступает в произвольной программе женского одиночного катания на зимних Олимпийских играх 18 февраля 1984 года в Сараеве, Югославия. Обложка © Getty Images / David Madison

В 80-е годы фигурное катание не было настолько популярно, как сейчас. Однако выдающиеся фигуристы и триумфаторы в СССР имелись. Одной из звёзд фигурного катания была Кира Иванова. Она принесла первую в истории СССР олимпийскую награду в женском одиночном катании. Это была бронза на Играх-1984 в Сараеве. Ивановой восхищались не только в Советском государстве, но и за его пределами. В честь неё даже назвали британскую актрису Киру Найтли. Родители мировой звезды были настолько поражены и восхищены Ивановой, что нарекли именем фигуристки свою дочь.

Трудное детство

Иванова родилась в самой простой советской семье, которая к тому же еле-еле сводила концы с концами. Отец будущей фигуристки бросил семью, а её мать много пила из-за личного горя. Позже женщина во второй раз вышла замуж и родила ещё одну дочку. Но всё равно продолжала выпивать. Воспитанием Киры пришлось заниматься бабушке. Именно она отвела шестилетнюю внучку в секцию фигурного катания, чтобы отвлечь от тяжёлой обстановки дома.

Иванова первые шаги на льду делала с тренером Ириной Аникановой в "Спартаке". Таланта у Киры не было, как отмечали тренеры, но её трудолюбие принесло плоды. Проблемой было ещё и отсутствие денег. Покупать инвентарь и костюмы пришлось самим тренерам. Более того, они даже часто подкармливали девочку.

Фигуристка Кира Иванова, 1979 год. Фото © Фотохроника ТАСС

Когда Ивановой исполнилось 15 лет, она начала тренироваться под руководством Виктора Кудрявцева. Именно с ним Иванова начала совершать тройные прыжки. Среди юниоров Кира стала первой в истории СССР чемпионкой мира. На взрослом уровне её первый личный триумф случился в 1979 году, когда она впервые выиграла чемпионат СССР. Благодаря этой победе её включили в советскую сборную.

Любовные отношения с тренером

В 1980 году после провала на чемпионате СССР, который лишил фигуристку поездки на мировое первенство, Иванова перешла в группу к Владимиру Ковалёву. У них завязался роман, несмотря на наличие жены у Владимира и разницу в 10 лет. Отношения не помешали спортивным результатам. Тандем завоевал весомые медали, пока в 1982-м Кира не попала в допинг-скандал.

Кира Иванова с тренером Владимиром Ковалёвым. Москва, СССР, 1981 год. Фото © Фотохроника ТАСС / Валерий Зуфаров, Александр Яковлев

Фигуристка не явилась на обязательную сдачу анализов, из-за чего получила временное отстранение и исключение из национальной команды. При этом она не прошла тестирование, как говорили, потому что шумно отмечала победу. Другие же считали, что в тот вечер спортсменка сильно поругалась со своим тренером. Выяснение отношений затянулось надолго. Но имеется и другая версия, что на фигуристке учёные проводили эксперимент с новым видом допинга, который не должны были обнаружить.

Уже через год Иванова вернулась триумфально. После допингового скандала она выдала четыре самых успешных сезона в своей карьере. Пусть она не была лучшей в мире, но на пьедестал поднималась регулярно.

На третьей для себя Олимпиаде Иванова провалилась. Хотя она лидировала после исполнения обязательных фигур, но с грубыми ошибками откатала обе программы. В итоговом протоколе советская спортсменка оказалась только седьмой. Это задело Иванову, и она приняла решение завершить карьеру в возрасте 25 лет.

Аборт

После ухода из спорта отношения Ивановой и Ковалёва закончились. Тренер бросил её, уехав за границу. Фигуристка устроилась в Театр ледовых миниатюр, учила кататься детей и даже снялась в кино. При этом Кира тяжело переживала смерть своей бабушки, которая провела с ней всё детство. Уже тогда она начала выпивать…

Вскоре Иванова вышла замуж за танцора Большого театра Сергея Громова. Но брак не был счастливым, и они быстро развелись. К тому же девушка мучилась ночными кошмарами, а потом и бессонницей.

Вскоре она познакомилась с другим мужчиной из театра — Константином Тарелиным — и во второй раз вышла замуж. С новым избранником она уехала в Турцию, где ей предложили хорошую работу. Вскоре она забеременела, но решилась на аборт, так как в контракте на новой работе был пункт об отсутствии детей. Но жизнь сыграла с ней злую шутку. Её уволили раньше завершения контракта и не выплатили компенсацию. В расстроенных чувствах она вернулась домой.

Международный турнир по фигурному катанию на приз газеты "Московские новости". Выступают Кира Иванова и Владимир Котин, 1986 год. Фото © ТАСС / Игорь Уткин и Александр Шогин

Личная трагедия

В жизни чемпионки началась чёрная полоса. Скончалась её младшая сестра то ли от передозировки наркотиков, то ли от самоубийства из-за неразделённой любви. И это оказалось большим ударом для Киры. Она начала много выпивать. Муж пытался бороться и отправлял на лечение бывшую спортсменку, но в итоге ушёл к другой.

— Мама, в том, что со мной происходит, виновата только я сама. Но я так хочу вылечиться! Я и тебе помогу, ты тоже бросишь пить. Вчера я попыталась заложить одну из своих медалей, но в ломбарде сказали, что в сплаве слишком мало золота. Ничего, продам на рынке, а деньги отдам тебе на лечение. Будешь здорова ты, буду здорова и я, — писала в личном дневнике фигуристка.

В 1996-м фигуристка попала в автомобильную аварию, где сильно пострадала. Лечение было долгим, но она смогла вернуться к привычной жизни. Начала заниматься с детьми в "Динамо", но родители стали замечать, что тренер выходит на лёд пьяной. После многочисленных жалоб её с позором уволили. Чемпионка уходила в запои, а лечение в наркологических клиниках результатов не приносило.

Выпивала она у себя в квартире. Собутыльниками были разные люди, к ней заходили даже бомжи. Соседи постоянно жаловались на шум и громкие гулянки.

Но однажды в её квартире затихло и бывшую спортсменку перестали видеть, что обеспокоило соседей. Они вызвали милицию. Квартира оказалась открытой, а тело Ивановой нашли на кровати с 17 ножевыми ранениями. Волосы её были отрезаны и разбросаны. В квартире всё валялось, также стояло и много пустых бутылок.

Следствие сначала считало, что целью вторжения была кража медалей. Но выяснилось, что Иванова пропила их ещё раньше. Поэтому основной версией стал конфликт на бытовой почве между собутыльниками. При этом убийцу некогда звезды фигурного катания так и не нашли. Кире Ивановой было всего 38 лет…

К концу жизни от неё отвернулись многие. Даже прах фигуристки никто не забирал в течение четырёх месяцев. И именно одиночество сгубило её. Вот что она написала в дневнике незадолго до гибели: "Скоро меня не будет, но мне совсем не страшно. И дело совсем не в том, что мой организм смертельно отравлен алкоголем. Просто в свои 38 лет я уже прожила всё что возможно. Мировую славу и полное забвение. Любовь, предательство и смерть самых близких мне людей. Наследственную болезнь, от которой нет спасения. Теперь я осталась одна, мне больше нечего ждать от этой жизни..."

Фото © ТАСС / Игорь Уткин Что, по вашему мнению, стало причиной алкоголизма известной фигуристки? 0 Одиночество Тонкая натура Плохой пример матери Несостоявшаяся карьера после спорта

Авторы Кира Громова