Выкидыши, алкоголизм и смерть трёх любимых: Как живёт фигуристка Ирина Лобачёва после развода с Авербухом Непростая история фигуристки Ирины Лобачёвой, которая пережила большие жизненные потрясения. 7 января, 23:40 Фото © ТАСС / Александр Бундин

Первой женой известного российского хореографа-постановщика Ильи Авербуха была Ирина Лобачёва. Они вместе выступали в танцах на льду и завоевали множество медалей разного отлива.

Знакомы Илья и Ирина были с детства, позже их поставили в один дуэт. При этом они сразу невзлюбили друг друга. Авербуха возмущала слишком трудолюбивая фигуристка. Но, как всем известно, от любви до ненависти один шаг, как и наоборот. Однажды они поняли, что влюблены. В 1995 году фигуристы сыграли свадьбу.

Развод с Авербухом

Фигуристы Илья Авербух и Ирина Лобачёва с сыном Мартином. Фото © ТАСС / Михаил Фомичёв

В браке Лобачёва и Авербух прожили 15 лет, после чего Ирина подала на развод. В программе "Секрет на миллион" фигуристка призналась, что не смогла простить мужу измену.

— Когда одна актриса пришла с ребёнком на съёмки, она подозвала моего сына Мартина и сказала: "Познакомься, это твой брат". После этого сын подошёл и спросил у меня: "Мам, а что у меня за братик есть?" Это была пятница, суд уже не работал. Я проплакала два дня, а в понедельник пошла и подала документы на развод, — вспоминает спортсменка.

Сейчас у Ирины и Ильи хорошие отношения. Более того, Лобачёва спокойно говорит о новой жене Авербуха — актрисе Елизавете Арзамасовой.

— Илья достойный и сердечный человек. Я хорошо отношусь к Лизе, знаю её, поэтому спокойно отнеслась к свадьбе и выбору Ильи. Пусть они будут счастливы, — рассказала в интервью КП Лобачёва.

После развода родителей их общий сын Мартин сначала остался с мамой. Однако последние несколько лет он живёт с Авербухом. Это было обоюдное решение.

Смерть любимых мужчин

Фигуристка Ирина Лобачёва и актёр Дмитрий Марьянов. Фото © ТАСС / Олег Наумов

Лобачёва недолго грустила о расставании с Авербухом. Как признавалась сама фигуристка, уже через два дня после официального развода у неё начался роман с актёром и партнёром по "Ледниковому периоду" Дмитрием Марьяновым.

Они встречались три года, пока артист не ушёл к другой женщине. Дмитрий и Ирина сохранили тёплые отношения. В 2017 году актёр умер, и тогда фигуристка в ток-шоу обвинила в смерти Дмитрия жену Марьянова. Якобы это она недоглядела за ним.

— Я чувствовала себя с ним семьёй. Чувствовала себя защищённой. Мне было настолько спокойно и очень комфортно... Я чувствовала себя женщиной, кем не чувствовала себя очень давно, — так отзывалась о нём Лобачёва.

Но эта утрата не стала последней в жизни серебряного призёра Олимпийских игр. После расставания с Марьяновым Ирина начала встречаться с мужчиной по имени Иван, который был младше её на шесть лет. Он не работал и, как оказалось потом, принимал наркотики. Чемпионка пыталась бороться с зависимостью любимого мужчины и часто спасала его. Но в один из дней он уехал к друзьям, где умер от передозировки.

После у Лобачёвой был роман с соседом Александром Шумаковым. И эти отношения тоже закончились трагически. Мужчина выпал из окна с 14-го этажа. Ирина в этот момент находилась на кухне. Врачи несколько дней боролись за жизнь Александра, но спасти его не удалось.

Всё это сильно подкосило фигуристку. В какой-то момент она была даже уверена, что её прокляли. Из-за личного горя бывшая спортсменка начала много выпивать. Проблемы с алкоголем оказались серьёзными. В итоге она даже проходила лечение в реабилитационной клинике.

Второй брак

Иван Третьяков и Ирина Лобачёва. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kaskadkursk

— Это было несколько раз. Конечно, я и сама не подарок, могла и спровоцировать. Даже не помню, из-за чего начинались некоторые наши скандалы. Я могла что-то ляпнуть ему. Это всё и привело к решению развестись. Если это сейчас происходит, то что тогда будет дальше? Я даже обращалась в полицию. Писала заявление на него, но потом всё же забирала. Почему? Да пожалела... Он всегда просит прощения, — сетовала Лобачёва в программе "Секрет на миллион". Сам Иван был намерен сохранить брак.

Выкидыши

Ирина Лобачёва. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / figurist_store

Помимо личной драмы у фигуристки была ещё одна душевная боль. Она много лет мечтала о втором ребёнке, но родить его так и не смогла. У неё было три выкидыша. Первый случился ещё в браке с Авербухом. Потом она забеременела от Марьянова, но спустя несколько недель снова произошёл выкидыш. То же самое случилось и во втором браке. Позже врачи нашли объяснение тому, что спортсменка не может выносить ребёнка.

— Я была зашита после кесарева сечения при рождении Мартина такими нитками, что не рассасываются, сейчас их даже не используют. Плод не закреплялся, поэтому я и не смогла выносить ребёнка от Илюхи, Димы и Ивана. Я узнала об этом недавно, мне уже провели две операции, — признавалась чемпионка.

Сейчас Лобачёва продолжает тренировать детей. И признаётся, что копит деньги на суррогатную мать, которая родит ей ребёнка.

Фото © ТАСС / Олег Наумов Как вы думаете, Лобачёва ещё встретит свою любовь? 0 Да, в конце концов ей должно повезти Нет, ей будет сложно найти мужчину Думаю, что она сама уже не хочет замуж

Авторы Кира Громова