Зинина проведёт неделю в больнице после жёсткого падения с тройного лутца

Российская фигуристка Анастасия Зинина, получившая травму во время короткой программы на Кубке Первого канала, проведёт неделю в больнице. По её словам, врачи зафиксировали у неё ушиб и отёк тканей.

"Мне сделали все необходимые исследования, к счастью, переломов нет, есть сильный ушиб и отёк тканей... К сожалению, мне необходим постельный режим, поэтому на неделю я вынуждена остаться в больнице. Мне безумно жаль, что я не смогу дальше продолжить борьбу, но я желаю своей команде победить", — написала она в одной из социальных сетей.