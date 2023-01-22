Зинина проведёт неделю в больнице после жёсткого падения с тройного лутца
Получившая травму фигуристка Зинина проведёт неделю в больнице
Российская фигуристка Анастасия Зинина. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Российская фигуристка Анастасия Зинина, получившая травму во время короткой программы на Кубке Первого канала, проведёт неделю в больнице. По её словам, врачи зафиксировали у неё ушиб и отёк тканей.
"Мне сделали все необходимые исследования, к счастью, переломов нет, есть сильный ушиб и отёк тканей... К сожалению, мне необходим постельный режим, поэтому на неделю я вынуждена остаться в больнице. Мне безумно жаль, что я не смогу дальше продолжить борьбу, но я желаю своей команде победить", — написала она в одной из социальных сетей.
Напомним, Анастасия Зинина неудачно приземлилась во время исполнения короткой программы и не смогла покинуть лёд без помощи врачей. Позже стало известно, что она получила ушиб. На Кубке Первого канала спортсменка выступает за команду Камилы Валиевой "Нас не догонят". Фигуристке 15 лет, она является призёром этапов международной юниорской серии Гран-при.