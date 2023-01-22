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22 января, 09:21

Сийярто счёл невозможным снабжение Венгрии энергоресурсами без России

Глава МИД Венгрии признал невозможность снабжения страны энергоресурсами без России

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто объяснил, почему снабжение страны энергоресурсами не может быть гарантировано без российских нефти и газа. Он заявил в интервью итальянской газете La Repubblica, что в политике важны "география и реальность".

"Когда вы находитесь в районе, не имеющем выхода к морю, если вы не получаете российские энергоресурсы, вы не можете снабжать свою страну. Так что необходимо поддерживать отношения с Москвой и гарантировать исключения [из санкций] в Евросоюзе", — объяснил министр.

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ТАСС / EPA

Андрей Бражников

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