Сийярто счёл невозможным снабжение Венгрии энергоресурсами без России

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто объяснил, почему снабжение страны энергоресурсами не может быть гарантировано без российских нефти и газа. Он заявил в интервью итальянской газете La Repubblica , что в политике важны "география и реальность".

"Когда вы находитесь в районе, не имеющем выхода к морю, если вы не получаете российские энергоресурсы, вы не можете снабжать свою страну. Так что необходимо поддерживать отношения с Москвой и гарантировать исключения [из санкций] в Евросоюзе", — объяснил министр.