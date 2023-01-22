Учёные нашли способ обращать старение вспять

Тренировки с использованием какого-либо вида отягощения имитируют эффект омолаживающих молекул. К такому выводу пришли учёные из Университета Арканзаса и штата Калифорния.

В материале напомнили о четырёх молекулах, известных как "факторы Яманаки" — Oct3/4, Sox2, Klf4 и c-мyc. Именно эти белки способны возвращать определённые клетки в состояние стволовых, что ранее было доказано на грызунах.

Так, учёные сравнили стареющих мышей, которые имели доступ к колесу для упражнений с отягощениями, с генетически модифицированными грызунами, в организме которых активно производились факторы Яманаки. Как пояснили специалисты, тренировки меняют состав веществ в клетках мышц, как и факторы Яманаки, делая их подобными молодым. По мнению исследователей, это может быть связано с выработкой мycа в мышцах.