Министр обороны ФРГ поставил целью создание сильнейшей армии в ЕС
Новый министр обороны ФРГ Писториус назвал своей целью создание сильнейшей армии в ЕС
Министр обороны Германии Борис Писториус. Фото © ТАСС / AP / RONALD WITTEK
Министр обороны Германии Борис Писториус назвал своей целью создать самую сильную и хорошо оснащённую европейскую армию. По словам главы военного ведомства, для этого ему потребуется не менее трёх лет.
"Моя работа сейчас состоит в том, чтобы проложить курс к поворотному моменту, чтобы добиться успеха", — приводит слова министра Bild am Sonntag.
Недавно назначенный глава Минобороны добавил, что стремится к росту популярности Бундесвера в немецком обществе, модернизации военной инфраструктуры, набору личного состава и закупке вооружений.
Как уже писал Лайф, 62-летний Борис Писториус официально вступил в должность министра обороны Германии 19 января. Он дал присягу в Бундестаге, поклявшись, что будет защищать закон и приложит все свои силы "на благо немецкого народа, увеличивая пользу и отвращая от него вред".