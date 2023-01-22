Министр обороны ФРГ поставил целью создание сильнейшей армии в ЕС

Министр обороны Германии Борис Писториус назвал своей целью создать самую сильную и хорошо оснащённую европейскую армию. По словам главы военного ведомства, для этого ему потребуется не менее трёх лет.

"Моя работа сейчас состоит в том, чтобы проложить курс к поворотному моменту, чтобы добиться успеха", — приводит слова министра Bild am Sonntag.

Недавно назначенный глава Минобороны добавил, что стремится к росту популярности Бундесвера в немецком обществе, модернизации военной инфраструктуры, набору личного состава и закупке вооружений.