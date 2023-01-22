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22 января, 09:01

Министр обороны ФРГ поставил целью создание сильнейшей армии в ЕС

Новый министр обороны ФРГ Писториус назвал своей целью создание сильнейшей армии в ЕС

<p>Министр обороны Германии Борис Писториус. Фото © ТАСС / AP / RONALD WITTEK</p>

Министр обороны Германии Борис Писториус. Фото © ТАСС / AP / RONALD WITTEK

Министр обороны Германии Борис Писториус назвал своей целью создать самую сильную и хорошо оснащённую европейскую армию. По словам главы военного ведомства, для этого ему потребуется не менее трёх лет.

"Моя работа сейчас состоит в том, чтобы проложить курс к поворотному моменту, чтобы добиться успеха", — приводит слова министра Bild am Sonntag.

Недавно назначенный глава Минобороны добавил, что стремится к росту популярности Бундесвера в немецком обществе, модернизации военной инфраструктуры, набору личного состава и закупке вооружений.

Новый министр обороны Германии Писториус собрался на Украину

Новый министр обороны Германии Писториус собрался на Украину

Как уже писал Лайф, 62-летний Борис Писториус официально вступил в должность министра обороны Германии 19 января. Он дал присягу в Бундестаге, поклявшись, что будет защищать закон и приложит все свои силы "на благо немецкого народа, увеличивая пользу и отвращая от него вред".

Николь Вербер

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