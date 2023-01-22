Новый министр обороны Германии Писториус собрался на Украину

Министр обороны Германии Борис Писториус рассказал о планах в ближайшее время посетить Украину, возможно, в течение следующих четырёх недель. Об этом он сообщил в интервью газете Bild am Sonntag.

"Это ещё окончательно не определено. Однако несомненно то, что я быстро отправлюсь на Украину. Возможно, даже в течение следующих четырёх недель", — пояснил глава Минобороны ФРГ.

Также министр сообщил, что 27 января встретился со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым на американской авиабазе Рамштайн в ФРГ для интенсивного обмена мнениями. В то же время Писториус не стал отвечать на вопрос о поставках Киеву немецких танков Leopard 2.