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22 января, 01:34

Новый министр обороны Германии Писториус собрался на Украину

Bild am Sonntag: Глава Минобороны ФРГ Писториус рассказал о планах посетить Украину

Министр обороны Германии Борис Писториус рассказал о планах в ближайшее время посетить Украину, возможно, в течение следующих четырёх недель. Об этом он сообщил в интервью газете Bild am Sonntag.

"Это ещё окончательно не определено. Однако несомненно то, что я быстро отправлюсь на Украину. Возможно, даже в течение следующих четырёх недель", — пояснил глава Минобороны ФРГ.

Глава Минобороны Германии Писториус: ФРГ не является стороной конфликта на Украине

Глава Минобороны Германии Писториус: ФРГ не является стороной конфликта на Украине

Также министр сообщил, что 27 января встретился со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым на американской авиабазе Рамштайн в ФРГ для интенсивного обмена мнениями. В то же время Писториус не стал отвечать на вопрос о поставках Киеву немецких танков Leopard 2.

Ранее Лайф сообщал, что новый министр обороны Германии 62-летний Борис Писториус официально вступил в должность, дав присягу в Бундестаге.

Обложка ©

Wikipedia

Юлия Коновалова

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