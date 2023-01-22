Главный тренер "Вашингтона" рассказал, что они с Овечкиным кричат друг на друга
Главный тренер клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Питер Лавиолетт рассказал о рабочих моментах с российским хоккеистом Александром Овечкиным. Наставник отметил, что капитан столичной команды прислушивается к советам по ходу поединков. Он также поведал, что они со спортсменом кричат друг на друга.
"Если в ходе игры нужно что-то исправить, Алекс действительно поддаётся обучению… Кричу ли я на Овечкина? Иногда. Изредка бывает. Если мы плохо играем. Он ведь капитан команды, да? Он парень, который подаёт пример, и я думаю, что он совершает невероятную работу. Но иногда я расстраиваюсь и кричу. Иногда он кричит. Он тот ещё крикун", — сказал Лавиолетт в подкасте 106.7 The Fan Sports Junkies.
В текущем сезоне на счету 37-летнего россиянина 30 заброшенных шайб и 22 результативные передачи в 48 матчах. Всего же на счету Овечкина 810 голов за всю карьеру в НХЛ. Он сократил отставание от лидирующего в списке лучших снайперов лиги Уэйна Гретцки до 84 шайб.