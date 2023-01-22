Фигуристка Зинина избежала перелома после падения на Кубке Первого канала

Российская фигуристка Анастасия Зинина избежала серьёзной травмы после падения во время выступления на Кубке Первого канала. Как рассказал тренер спортсменки Алексей Василевский, у его подопечной зафиксирован ушиб.

"Они едут из больницы. У Насти ушиб. Слава богу, перелома нет", — приводит ТАСС слова наставника.