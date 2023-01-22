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21 января, 21:43

Задержанному в Испании по делу об изнасиловании Дани Алвесу грозит до 12 лет тюрьмы

Задержанный в Испании бывший защитник "Барселоны" и сборной Бразилии Дани Алвес может сесть в тюрьму на срок от четырёх до 12 лет, если его признают виновным в изнасиловании. Об этом пишет издание Marca.

Его заключили под стражу без возможности внесения залога, так как спортсмен считается "способным на побег в другую страну". Между Бразилией и Испанией нет соглашений об экстрадиции, что увеличивает риск побега от испанского правосудия на родину.

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При этом, по данным TV3, бразилец дал три показания, противоречащих друг другу. Сначала он уточнил, что не знает обвинившую его в изнасиловании девушку, затем сказал, что видел её, однако ничего не было, а потом и вовсе заявил, что это она накинулась на него. При этом на суде Алвес вёл себя самоуверенно, считая, что его не накажут.

По информации El Periódico, спортсмен признал сексуальные отношения с заявительницей, но уверил, что это произошло по обоюдному согласию. Сейчас футболист находится в профилактическом модуле тюрьмы Брайанс 1 и за последние два дня ничего не ел. Издание La Vanguardia сообщает, что визуально игрок спокоен, но эмоционально очень взволнован, говорит мало и до сих пор не сделал положенного ему телефонного звонка, так как не может вспомнить номер знакомых.

Напомним, самого титулованного футболиста мира бразильца Дани Алвеса обвинили в сексуальных домогательствах в начале января 2023 года. Через две недели стало известно о его задержании. Предполагаемая жертва заявила, что всё случилось в приватной комнате ночного клуба: известный футболист остался с ней наедине и "вставил руку в нижнее бельё". После этого девушка занервничала и позвала на помощь знакомых. Друзья забрали девушку и отвезли в "безопасное место", куда потом вызвали полицию.

Обложка ©

ТАСС / ЕРА / Sashenka Gutierrez

Юлия Коновалова

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