Задержанному в Испании по делу об изнасиловании Дани Алвесу грозит до 12 лет тюрьмы

Задержанный в Испании бывший защитник "Барселоны" и сборной Бразилии Дани Алвес может сесть в тюрьму на срок от четырёх до 12 лет, если его признают виновным в изнасиловании. Об этом пишет издание Marca.

Его заключили под стражу без возможности внесения залога, так как спортсмен считается "способным на побег в другую страну". Между Бразилией и Испанией нет соглашений об экстрадиции, что увеличивает риск побега от испанского правосудия на родину.

При этом, по данным TV3, бразилец дал три показания, противоречащих друг другу. Сначала он уточнил, что не знает обвинившую его в изнасиловании девушку, затем сказал, что видел её, однако ничего не было, а потом и вовсе заявил, что это она накинулась на него. При этом на суде Алвес вёл себя самоуверенно, считая, что его не накажут.

По информации El Periódico, спортсмен признал сексуальные отношения с заявительницей, но уверил, что это произошло по обоюдному согласию. Сейчас футболист находится в профилактическом модуле тюрьмы Брайанс 1 и за последние два дня ничего не ел. Издание La Vanguardia сообщает, что визуально игрок спокоен, но эмоционально очень взволнован, говорит мало и до сих пор не сделал положенного ему телефонного звонка, так как не может вспомнить номер знакомых.