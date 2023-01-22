Организаторы "Мисс Вселенная" не дали украинке Апанасенко высказаться против России
Организаторы конкурса красоты "Мисс Вселенная" не дали слово участнице от Украины Виктории Апанасенко, чтобы не допустить провокации. Об этом девушка рассказала в интервью украинскому изданию KP.
"Других девушек пригласили на сцену для вручения награды во время финала, а меня нет. Со мной записали видео за день до финала. Я думала, что это вообще тестовое видео, а его потом показали во время трансляции. Но микрофон мне не дали", — отметила конкурсантка.
Журналист предположил, что Апанасенко не пригласили специально, чтобы она ничего не сказала в прямом эфире о текущем конфликте на Украине. Сама девушка призналась, что "ей не дали и 20 секунд".
"Я думала, что меня пригласят на сцену для вручения награды и я смогу что-нибудь сказать... Мне не дали даже 20 секунд. Я не просила большего. Мне очень хотелось напомнить большой аудитории в прямом эфире, что конфликт продолжается", — подтвердила модель.
Как сообщал Лайф ранее, украинская участница конкурса красоты "Мисс Вселенная" Виктория Апанасенко побоялась встать рядом с россиянкой во время общего фотографирования. Увидев приближение Анны Линниковой, она начала передвигаться, крепко сжимать руки рядом стоящих девушек из других стран, чтобы те не пропустили оренбурженку.
ТАСС / AP / Gerald Herbert