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21 января, 21:11

На Украине задержан замминистра инфраструктуры

На Украине задержали замминистра инфраструктуры Лозинского

Министерство инфраструктуры Украины сообщило о задержании заместителя главы ведомства Василия Лозинского по подозрению в хищении бюджетных средств. В пресс-службе ведомства сообщили о подготовке документов на увольнение чиновника.

"Сегодня стало известно о задержании Василя Лозинского, исполняющего обязанности министра развития общин и территорий Украины, из-за хищения бюджетных средств. Лозинский будет уволен с должности. Соответствующее распоряжение по подготовке необходимых документов уже предоставил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков", — сказано в сообщении ведомства в соцсети.

Согласно появившейся информации, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали чиновника при получении взятки в размере 400 тысяч долларов. В пресс-службе министерства добавили, что оказывают полное содействие следствию.

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Ранее сообщалось, что СБУ ликвидировала четыре канала по переправке мужчин призывного возраста за границу. Задержания причастных к незаконным схемам проходили в Николаевской, Одесской, Ровненской и Хмельницкой областях Украины.

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loda.gov.ua

Иван Косицын

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