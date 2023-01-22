На Украине задержан замминистра инфраструктуры

Министерство инфраструктуры Украины сообщило о задержании заместителя главы ведомства Василия Лозинского по подозрению в хищении бюджетных средств. В пресс-службе ведомства сообщили о подготовке документов на увольнение чиновника.

"Сегодня стало известно о задержании Василя Лозинского, исполняющего обязанности министра развития общин и территорий Украины, из-за хищения бюджетных средств. Лозинский будет уволен с должности. Соответствующее распоряжение по подготовке необходимых документов уже предоставил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков", — сказано в сообщении ведомства в соцсети.

Согласно появившейся информации, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали чиновника при получении взятки в размере 400 тысяч долларов. В пресс-службе министерства добавили, что оказывают полное содействие следствию.