Бывший советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович после увольнения заговорил о том, что ВСУ проиграют в противостоянии с Россией и уже "крутится история, которой мы не управляем". Пессимистичные прогнозы прозвучали из уст отлучённого от команды Зеленского политика впервые.

"Я неофициальное лицо уже, могу говорить что хочу. Если все думают, что мы гарантированно выиграем [в конфликте], то с 14-го числа уже перестало быть на это похоже", — заявил Арестович в интервью, опубликованном на его ютуб-канале.

Он предложил киевским властям прислушаться к словам президента Польши Анджея Дуды о том, что Украина может вскоре исчезнуть с карты мира. Экс-советник главы офиса Зеленского напомнил, что сейчас в элитах Незалежной завязалась нешуточная борьба за власть, которая окончательно подведёт страну к поражению.