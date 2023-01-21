Уволенный Арестович заговорил о скором поражении ВСУ
Уволенный Арестович впервые предрёк Украине поражение в борьбе с Россией
Алексей Арестович. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / alexey.arestovich
Бывший советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович после увольнения заговорил о том, что ВСУ проиграют в противостоянии с Россией и уже "крутится история, которой мы не управляем". Пессимистичные прогнозы прозвучали из уст отлучённого от команды Зеленского политика впервые.
"Я неофициальное лицо уже, могу говорить что хочу. Если все думают, что мы гарантированно выиграем [в конфликте], то с 14-го числа уже перестало быть на это похоже", — заявил Арестович в интервью, опубликованном на его ютуб-канале.
Он предложил киевским властям прислушаться к словам президента Польши Анджея Дуды о том, что Украина может вскоре исчезнуть с карты мира. Экс-советник главы офиса Зеленского напомнил, что сейчас в элитах Незалежной завязалась нешуточная борьба за власть, которая окончательно подведёт страну к поражению.
Офис президента Украины принял отставку Арестовича с должности советника 17 января. Причиной решения стало его признание, что жилой дом в Днепропетровске обрушился из-за украинской системы ПВО. Это вызвало шквал критики в руководстве Украины, Арестовича обвинили в деморализации ВСУ, а потом экс-советника и вовсе внесли в базу сайта "Миротворец".