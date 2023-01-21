Ротенберг назвал Бердыева человеком слова в ответ на слухи о срыве его контракта с "Сочи"

Руководство ФК "Сочи" не торопилось объявлять Курбана Бердыева главным тренером клуба, чтобы "не было никакого раздрая" в команде до ухода с этого поста Вадима Гаранина. Об этом сказал президент "Сочи" Борис Ротенберг.

"Уже было понятно, что Курбан Бекиевич будет в команде. Не стали представлять его раньше времени, чтобы в команде не было никакого раздрая. Чтобы Гаранин в том или ином виде доиграл матчи", — пояснил он в беседе с изданием "Спорт-Экспресс".

Ротенберг опроверг слухи о том, что о Бердыеве не говорили, потому что боялись срыва его контракта с "Сочи". По словам главы клуба, такое в принципе не могло произойти, так как новый тренер — человек слова, с ним уже были достигнуты чёткие договорённости. Поэтому не всё решают деньги, в частности, здесь речь идёт о серьёзном отношении к делу со стороны Бердыева, пояснил Ротенберг.

"У него появилась возможность снова проявить себя, вернувшись в российский чемпионат, дело в этом", — объяснил президент ФК "Сочи".