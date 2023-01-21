Умер советский писатель Григорий Канович

Популярный советский и литовский писатель Григорий Канович скончался в возрасте 93 лет, об этом в Twitter сообщило израильское посольство в Литве.

"Мы уверены, что великий талант Григория Кановича, отражённый в его работах, продолжит восхищать и вдохновлять будущие поколения и утешит его семью и друзей в этот скорбный час", — говорится в сообщении.

Григорий (Яков — наст. имя) Канович родился в еврейской семье в Литве в 1929 году. Уже в возрасте 20 лет писатель начал печататься, а ещё через четыре года окончил историко-филологический факультет Вильнюсского университета. Канович писал на русском языке, а также переводил на русский произведения с литовского и идиша. Он жил в Израиле с начала 1990-х годов.