Умер советский писатель Григорий Канович
В Израиле в возрасте 93 лет умер советский и литовский писатель Григорий Канович
Григорий Канович. Фото © kino-teatr.ru
Популярный советский и литовский писатель Григорий Канович скончался в возрасте 93 лет, об этом в Twitter сообщило израильское посольство в Литве.
"Мы уверены, что великий талант Григория Кановича, отражённый в его работах, продолжит восхищать и вдохновлять будущие поколения и утешит его семью и друзей в этот скорбный час", — говорится в сообщении.
Григорий (Яков — наст. имя) Канович родился в еврейской семье в Литве в 1929 году. Уже в возрасте 20 лет писатель начал печататься, а ещё через четыре года окончил историко-филологический факультет Вильнюсского университета. Канович писал на русском языке, а также переводил на русский произведения с литовского и идиша. Он жил в Израиле с начала 1990-х годов.
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