На Украине призвали сдать Зеленского "куда надо" за восхваление Путина

Лидер Украины Владимир Зеленский работал на российском телевидении в 2013–2014 годах и прославлял президента РФ Владимира Путина, за это его самого следует "сдать куда надо". Так полагает бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

"Возьмите Зеленского, посмотрите, как он выступал шоуменом в России в новогодних программах в 2013–2014 годах и так далее, как он прославлял там Путина и прочих. Так за это только надо Зеленского сразу уже, так сказать, сдавать куда надо", — сказал он на YouTube-канале.

Киев проводит незаконную политику по устранению неугодных чиновников, подчеркнул Соскин. Он напомнил про необоснованное увольнение главы Конституционного суда Александра Тупицкого, а также снятие с должности мэра Чернигова Владислава Атрошенко. Тогда почему подобные обвинения не выдвигаются против Зеленского, который не так давно работал в России, выступая в КВН и снимаясь в фильмах, задался вопросом экс-советник Кучмы.